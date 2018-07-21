В Северной Ирландии закрывается единственная католическая семинария

Церковная власть Северной Ирландии объявила, что с сентября будет закрыта 185-летняя семинария св. Малахии.

Это единственная католическая семинария, которая функционировала на этой территории, сообщает "Католический обозреватель".

Епархия Даун и Коннор приняла такое решение после того, как Университет Квинс в Белфасте, где учатся семинаристы, закрыл отдел схоластической философии и удалил модули по этому предмету. Таким образом семинаристы не будут иметь возможность получать необходимое философское образование.

Поэтому с сентября этого года семинаристы, которые учатся в семинарии, будут распределены по другим семинариям, чтобы иметь возможность продолжить формацию.

Семинарию св. Малахии основал в 1833 году епископ Уильям Кролли, через четыре года после католической эмансипации.

«Закрытие епархиальной семинарии является тяжелым моментом для всех, особенно для тех, кто тесно сотрудничал с коллективом и делал значительные взносы в формацию семинаристов», - отмечается в заявлении епархии Даун и Коннор.