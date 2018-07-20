В Германии епископ РКЦ призвал чиновников соответствовать духу христианского социального учения

Союзники канцлера ФРГ Ангелы Меркель требуют ужесточения иммиграционной политики, а должны помнить о христианских корнях и проявить ответственность перед слабыми.

Об этом заявил глава католической церкви в Германии, сообщает "Народная правда" со ссылкой на Euroaktiv.

Ранее лидер "Христианско-социального союза в Баварии" (ХСС) Хорст Зеехофер подтолкнул коалицию во главе с Меркель к коллапсу, требуя ограничивать количество мигрантов в Германию.

Кардинал Рейнхард Маркс (председатель Немецкой епископской конференции), отвечая на вопрос о позиции ХСС, заявил, что партия, название которой начинается с "Х" обязана соответствовать духу христианского социального учения, особенно когда речь идет о бедных и слабых.

Маркс также добавил – "Быть националистом и католиком – не возможно".