Испанская полиция нашла письма святой Терезы Авильской

В ходе «операции Камарин» против незаконной торговли произведениями искусства испанская полиция обнаружила в Вальядолиде два письма святой Терезы Авильской.

Письма были обнаружены вместе с двумя десятками произведений священного искусства, сообщает Vatican News.

Речь идет о двух страницах, написанных рукой Терезы. Они происходят из старинного монастыря босых кармелитов Сердца Иисуса и Святого Иосифа в Медина-дель-Риосеко. Текст свидетельствует о жестокой «земной битве» Терезы за реформу испанской монашеской жизни.

Письма Терезы имеют огромную историческую ценность. Помимо этих писем, полиция обнаружила восходящий к XVII столетию образ Марии Магдалины, отказывающейся от своих драгоценностей. Мошенники выдавали эту картину за портрет Изабеллы Венгерской.

«Операция Камарин» началась в марте этого года после того, как у полицейских возникли подозрения в связи с продажей на аукционе одной из картин. Операция проходит успешно также благодаря сотрудничеству епархиальной делегации Вальядолида.