Папа Франциск объявил дату канонизации покровителя инвалидов труда блаженного Нунцио

Папа Франциск объявил дату канонизации блаженного Нунцио Сулприцио, Небесного покровителя инвалидов труда и пострадавших на рабочем месте.

Во время консистории кардиналов, проведенной 19 июля, Папа Франциск объявил о том, что канонизация блаженного Нунцио, молодого итальянского рабочего XIX века, который беатифицирован 1 декабря 1963 года блаженным Павлом VI, состоится 14 октября 2018 года вместе с Павлом VI. Об этом сообщает Vatican News.

Жизнь Нунцио Сулприцио была обозначена большими страданиями, которые он переносил с большой верой и послушанием Божьей воле. Он родился 13 апреля 1817 года в местности Пескосансонеско в провинции Пескары в центральном итальянском регионе Абруццо.

Его отец был сапожником, а мама – ткачихой, но еще в детстве он потерял обоих. Мальчиком занимался дядя, который забрал его из школы и отправил работать в своей кузнице, жестоко эксплуатируя.

Нунцио был вынужден носить тяжелые ноши на дальние расстояния, не смотря ни на мороз, ни на жару. Как только появлялась свободная минутка, он спешил помолиться Иисусу. Такое положение не могло не нанести вреда здоровью: болезнь кости стопы, дальше – гангрена. Все невыносимые боли юноша жертвовал Господу.

Когда юношу спрашивали: «Кто заботится о тебе?» – он отвечал: «Божье провидение».

Нунцио хотел посвятить себя Богу, но неожиданно его здоровья резко ухудшилось: кости поразил рак, а страдания стать неописуемыми. Через несколько недель после своего 19-летия, 5 мая 1836 года, юноша попросил подать ему распятие и изъявил желание исповедаться. Священнику он сказал: «Не грустите, я всегда буду помогать вам с неба». В тот же вечер сердце юноши перестало биться, а его гроб сразу стал местом паломничества.