Ватикан: новое исследование Туринской плащаницы не имеет ничего общего с научной тщательностью

Профессор Эмануэла Маринелли, исследователь плащаницы с мировым именем, утверждает, что результаты обнародованного недавно исследования, которое утверждает якобы о фальшивости части пятен на Туринской плащанице, не имеют научной достоверности.

Научный «Journal of Forensic Sciences» опубликовал статью исследователей Маттео Боррини, сотрудника Ливерпульского университета, и Луиджи Гарласкелли, представителя Итальянского Комитета контроля по утверждениям лженаук, которые провели эксперимент с помощью манекена и искусственной крови, имитируя кровоизлияния, присущие распятому человеку, сообщает "Радио Ватикана".

Исследование не имеет ничего общего с научной тщательностью

Федерико Пяна консультировался со всемирно известной исследовательницей Плащаницы профессором Эмануэлой Маринелли, которая уже более 40 лет исследует священное полотно. В ее словах не было никакой взволнованности, только возмущение:

«Читали ли Вы краткий обзор исследования? Там нет ничего научного. Или же Вам кажется научным критерием взять манекен, один из тех, которые используются для одежды на витринах магазинов, и губку, насыщенную искусственной кровью и прикрепленную к куску дерева, нажимая на правую сторону куклы, чтобы увидеть, куда стекает кровь? Это совсем не имеет веса, относительно других исследований, которые были проведены уже более 40 лет назад на телах людей, умерших от гемоперикарда, установленных вертикально и проколених скальпелем между пятым и шестым ребром, как римский солдат пронзил копьем Иисуса? И результаты были другими, чем те, которые получили Боррини и Гарласкелли», – отметила исследовательница.

Псевдонаучные исследования, финансируемые идеологическими группами

В этом контексте Эмануэла Маринелли поделилась мыслями о том, почему такая серьезная организация, как Liverpool University, апробировала и дала согласие на публикацию исследования, обозначенного фундаментальными методологическими сомнениями, поднимающими достоверность. По ее словам, ради попыток усилить тезис о том, что плащаница является подделкой, определенные идеологические группы не жалея средств, финансируют предвзятые исследования.

«Достаточно заплатить, и исследования проведут. И найдется тот, кто их опубликует, – сказала она. – И неоспоримым является то, что за некоторыми из них стоят группы, которые хотят убедить всех в том, что плащаница является исторической подделкой».