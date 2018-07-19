Католическая Церковь начинает беатификацию матери, которая отдала жизнь за неродившегося ребенка

Римская диецезия начинает процесс беатификации молодой матери, которая умерла в возрасте 28 лет, отказавшись от лечения рака, пока не завершится беременность.

Через шесть лет после ухода в вечность Кьяры Корбелло Петрилло, Римская диецезия делает первый официальный шаг к признанию ее святости, сообщает Vatican News.

«Мирянка, жена и мать с большой верой в Бога: ее посвящение остается словно маяком света надежды и свидетельством веры в Бога, Творца жизни, примером любви, большей страха и смерти», – читаем в эдикте Викария Римской епархии.

В документе отмечается, что поскольку с годами растет слава ее святости, получив формальное прошение о начале процесса беатификации и канонизации Служительницы Божьей, Римская диецезия призывает всех верных передать в диецезальный трибунал все сведения, которые могут содержать как положительные, так и противоречивые аргументы.

Во время третьей беременности Кьяра узнала об опухоли. Вероятное лечение могло нанести вред нерожденному ребенку, поэтому она решила отложить его до окончания беременности.

Дважды перед тем она уже становилась матерью, но только на несколько часов: Мария и Давиде родились с серьезными пороками развития, но оба были очень ожидаемыми. Франческо родился здоровым. Но химиотерапия и рентгенотерапия уже не смогли спасти его маму.