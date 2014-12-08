В Риме отмечают дни Папы Климента

Украинский католический университет, Институт Климента Папы и Институт экуменических студий в эти дни проводят в Риме серию научных конференций по случаю 50-летия Второго Ватиканского Собора.

Мероприятия начались Архиерейской Божественной Литургией, которую возглавил владыка Дионисий (Ляхович), Апостольский визататор для украинцев греко-католиков в Италии и Испании. С ним сослужили о. Богдан Прах, ректор УКУ о. Иван Дацко, директор Института Климента Папы, о. Луис Касьян, ректор Украинского Института Святой Покровы и священники - студенты украинского учебного заведения в Риме.

После богослужения состоялась научная конференция и дискуссия об экуменическом аспекте Второго Ватиканского Собора. Модератором конференции был о. Богдан Прах, докладчиками - о. Иван Дацко и о. Юрий Саквук, профессор УКУ. В своем докладе о. Иван Дацко отметил, что основание Украинского католического университета в Риме также является "плодом Второго Ватиканского Собора для жизни украинской Церкви". Докладчик также отметил, что межконфессиональные и межрелигиозные отношения начались именно с понтификатом Папы Иоанна XXIII, а затем возобновился интерес к идентичности Восточных Церквей. Он также отметил, что дискуссии вокруг УГКЦ в ключе проблемы униатства является излишней, поскольку "наша Церковь есть Восточной Церковью, которая имеет свою восточную идентичность в единстве с епископом Рима".

Вторая серия научных конференций состоится 9 декабря в Папском Грегорианского университете на тему «Наследие Второго Ватиканского Собора в духе "Lumen Gentium, Unitatis Redintegratio, ed Orientalium Ecclesiarum"». Эта инициатива является результатом многолетнего сотрудничества между Украинским католическим и Папским Григорианским университетом.

Конференцию откроют ректоры в. д-р Франсуа-Хаврьер Думортье и о. д-р Богдан Прах.

Докладчиками конференции будут Архиепископ Цирил Василь, секретарь Папской конгрегации Восточных Церквей, проф. Милан Жуст, о. Джермано Марани, о. Юрий Саквукта, о. Иван Дацко.

Пресс-служба Общества "Святая София"