Папа Римский сказал, что каждый крещенный должен проповедовать Евангелие

Все крещеные призваны провозглашать Евангелие в различных жизненных обстоятельствах, там, где они живут, работают и отдыхают, делая это не как «звезды на гастролях», но опираясь только на слово Иисуса.

Об этом сказал Папа Римский, сообщает Радио Ватикана.

Он также указал на два главных аспекта: стержнем и центром миссионерского благовестия является Иисус, а лицом миссионерского стиля - «бедность средств».

«Также и для нас эта миссия будет подлинной лишь при условии, что в ее осуществлении мы исходим из ее неизменного центра, которым является Иисус. Благовестие - это не инициатива отдельных верующих, групп или даже больших объединений, но миссия всей Церкви, неразрывно связанной с ее Господом. Ни один христианин не провозглашает Евангелие ʺот себяʺ, но только как посланный Церковью, которая получила мандат от Самого Христа. Именно Крещение делает нас миссионерами. Крещеный, который не чувствует потребности проповедовать Евангелие, возвещать Иисуса, не является хорошим христианином».