В Риме состоялась встреча молодежи Общины святого Эгидия, посвященная глобальной дружбе

В Риме прошла международная встреча «Молодежи за мир» - движения, связанного с Сообществом святого Эгидия

«Глобальная дружба, чтобы жить вместе в мире» – такой была тема международной встречи, которая с 13 по 15 июля собрала в Риме около тысячи членов движения «Молодежи за мир» из европейских стран, к которым также присоединились делегации из других континентов, сообщает Vatican News.

В течение трех дней молодые люди, которые ежедневно трудятся на физических и экзистенциальных перифериях, занимаясь детьми, находящимися в сложных жизненных обстоятельствах, бездомными и одинокими людьми преклонного возраста, участвовали в конференциях, обменивались свидетельствами, знакомились с достопримечательностями Рима и посещали «места солидарности», которые проводит Община святого Эгидия, которая отмечает свое 50-летие.

Кульминационным моментом встречи стало посещение в воскресенье, 15 июля, мемориального комплекса «Ардеатинские пещеры» на окраине Рима, где 24 марта 1944 года в период нацистской оккупации Рима, были зверски убиты 335 невинных людей.