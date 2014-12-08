Рабство денег, власти и успеха приносят только фальшивое утешение - Папа Римский

«Все можем возвещать Божью весть утешения», - подчеркнул Папа Франциск перед Богородичной молитвой «Ангел Господень», которую он произнес вместе с более 50-ю тысячами паломниками, которые собрались на площади святого Петра в Ватикане 8 декабря.

Он указал, что настоящее обращение сердца зарождается только тогда, когда мы вручаем себя Богу, а попадая в рабство денег, власти и успеха, которые приносят только фальшивое утешения, человек лишает себя радости.

Обращаясь к литургическим чтениям второго воскресенья Адвента, Папа Франциск подчеркнул, что они представляют великолепное послание надежды. Это Божий призыв, высказанный устами пророка Исаии: «Утешить, утешить народ мой, говорит Бог ваш» (Ис 40,1).

Но, по словам Папы Франциска, мы не можем быть посланниками Божьего утешения, если сами не испытываем радости от того, что мы Им утешены и любимы.

«Все мы призваны утешать наших ближних, свидетельствуя, только Бог может устранить причины экзистенциальных и духовных драм. Он может это сделать! Он - всемогущий!», - сказал Папа.

Папа Франциск подчеркнул, что Бог забывает наши грехи и утешает нас. Если мы покорно и с раскаяными сердцем доверяемся Ему.

"Пожалуйста, позвольте Господу вас утешить!" - сказал Папа Франциск.

По материалам сайта "Радио Ватикана"