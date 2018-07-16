В Бердичеве ночью с 21 на 22 июля католики будут молиться о диецезиях Украины

В Бердичеве во время торжеств Матери Божией Святого Скапулярию с 21 на 22 июля с 22.00 до 6.00 состоится ночное молитвенное бдение «Украина, вот Твоя Мать».

Об этом сообщает "Бердичев.biz" со ссылкой на Католический Медиа-Центр Конференции Римо-Католических епископов в Украине.

Во время ночного бдения будут молиться о диецезиях Украины – каждый час за другую. Готовят ночь бдения братья босые кармелиты.

Мессу в полночь возглавит епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии Ян Собило, который во время проповеди расскажет о диецезии, к которой принадлежит.