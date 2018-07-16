В Бердичеве ночью с 21 на 22 июля католики будут молиться о диецезиях Украины
16:57, 16 июля 2018Католицизм
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Монастырь Босых Кармелитов / berdichev.biz
В Бердичеве во время торжеств Матери Божией Святого Скапулярию с 21 на 22 июля с 22.00 до 6.00 состоится ночное молитвенное бдение «Украина, вот Твоя Мать».
Об этом сообщает "Бердичев.biz" со ссылкой на Католический Медиа-Центр Конференции Римо-Католических епископов в Украине.
Во время ночного бдения будут молиться о диецезиях Украины – каждый час за другую. Готовят ночь бдения братья босые кармелиты.
Мессу в полночь возглавит епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии Ян Собило, который во время проповеди расскажет о диецезии, к которой принадлежит.
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