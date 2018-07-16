Глава УГКЦ сказал, что греко-католики не будут присоединяться к ЕПЦ в случае предоставления Томоса

Во время паломничества в Заварницу Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав сказал, что греко-католики не будут присоединяться к Единой Поместной Церкви в случае предоставления Томоса, реагируя на слова Президента о стремлении достичь автокефалии.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

«Мы, как греко-католики, считаем это внутренним делом Православной Церкви. Для УГКЦ с предоставлением автокефалии ничего не изменится. Но мы будем искать все возможные пути, в духе экуменической концепции нашей Церкви, для достижения единства между всеми христианами, между всеми частями Киевской Церкви Владимирова Крещения.

Спасибо за ваше заверения, что наша Церковь будет пользоваться всеми правами и не будем принужденными становиться конфессионально православными, как некоторые себе думают. Потому что некоторые наши люди не понимали, почему депутаты греко-католики голосуют за Поместную Православную Церковь, и спрашивали, тогда, когда она уже будет, нас не будут заставлять в нее переходить? Мы говорим: "Нет, не будут!"», – отметил Глава УГКЦ.