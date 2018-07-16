Ватикан призвал внести поправки в проект глобального договора о миграции

Поправки в проект глобального договора о миграции нужны, «дабы государства обрели политические инструменты для эффективного управления миграцией»: именно так можно будет на практике уважать человеческое достоинство мигрантов и гарантировать выполнение международных обязательств.

Об этом заявил постоянный наблюдатель от Ватикана при ООН в Нью-Йорке монс. Бернардито Ауса на открытии шестого раунда межправительственных переговоров по Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, сообщает Радио Ватикана.

Монс. Ауса обратил внимание на три спорных момента, в частности, попросил исключить из проекта упоминания о руководящих принципах некоторых международных организаций, которые не находят единодушного согласия государств. Включение этих противоречивых текстов в Глобальный договор, подчеркнул архиепископ, может поставить под сомнение участие Ватикана в соглашении.

По словам дипломата, вызывает обеспокоенность исключение из текста ссылок на обязательство принимающих стран предоставлять убежище, медицинское обслуживание, образование и правовую защиту беженцам: речь идёт о «минимальных услугах», которые все государства должны предлагать без всякой дискриминации.

Следующим спорным моментом в проекте договора, подчеркнул прелат, является устранение или замена слова «защита», а также исключение термина «невыдворение»: «Святейший Престол твёрдо убеждён, что положения о гуманитарной защите и уважение принципа невыдворения являются обязательствами международного права, которые связывают все государства. В конкретных обстоятельствах эти принципы могут и должны применяться ко всем мигрантам независимо от их статуса».