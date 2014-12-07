Глава УГКЦ: Чтобы побороть коррупцию нужно обратиться к Богу...

7 декабря в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова в проповеди на Архиерейской Божественной Литургии Глава УГКЦ Блаженншиий Святослав затронул тему коррупции:

«Господь дал человеку с помощью органов чувств возможность сразу узнать испорченную вещь. Даже маленький ребенок с помощью запаха, вкуса и обоняния распознает испорченную еду. Коррупция - смертоносная беда, которая уничтожает того, кто потребляет такого типа продукт».

По его словам, причина всякой коррупции заключается в том, что человек живет так, будто Бога нет.

«Коррумпированной человек, отвергает Божье присутствие в своей жизни, присваивает себе землю, свою страну и начинает использовать других людей, как средство своей жизни. Не получая своей жизни от Бога она начинает потреблять и отнимать жизнь у всего, что его окружает », - пояснил проповедник.

По его мнению, чтобы побороть коррупцию, прежде всего, нужно обратиться к Богу:

«Когда человек покинет собственную надежду, которую возлагает на достаток и имущество, место в обществе, а обратится к Богу, тогда она победит коррупцию в собственном сердце. Будьте уверены: в коррумпированном обществе все испорчено. Семья, человеческие отношения ... Окончательно это приведет к смерти».

В заключение Блаженнейший Святослав призвал любить и делать добро. Только так мы устраним коррупцию.

Департамент информации УГКЦ