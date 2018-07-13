В День Независимости греко-католики по всему миру одновременно будут молиться за Украину

В День Независимости Украины состоится акция «Синхронная всемирная молитва за Украину». В ее рамках тысячи украинцев в сотнях церквей по всему миру одновременно будут петь молитву за свою страну.

Акция состоится по благословению Верховного Архиепископа Киево-Галицкого УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука и Высокопреосвященного Архиепископа и Митрополита Тернопольско-Зборовский УГКЦ Василия Семенюка, сообщает "Католический обозреватель".

Согласно замыслу, 24 августа ровно в 18:00 по киевскому времени украинцы со всей Украины и мира объединятся, одновременно выполнив духовный гимн Украины «Боже, Великий Единый» композитора Николая Лысенко.

«Молитва, которая идет от сердца, изначально направлялась к Богу с надеждой на лучшую жизнь наших семей, нашей страны и народа в целом. Украинские общины есть во всех странах земного шара. Такое масштабное и мощное исполнение молитвы за Украину собственно сейчас, когда отмечая 100-летие УНР, продемонстрирует невероятное единство украинцев во всем мире, с их верой в Бога и Украину», – подчеркивают организаторы акции.

Участие в проекте в Украине примут церковные хоры, профессиональные и любительские коллективы, студенты и другие.

За пределами Украины примут участие члены украинских общин и сообществ по всему миру, а также хоры (в том числе церковные), в чьем репертуаре есть произведение Лысенко. С целью полной синхронизации мелодии, ритма и тональности предлагается выполнить версию, ноты которой указано в украинской Википедии.

Чтобы начать молитву в одно время, организаторы акции предлагают участникам предварительно выполнить синхронизацию часов. Начало молитвы в Украине придется на 18.00.