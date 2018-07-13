Председатель епископской конференции Италии примет участие в паломничестве в Зарваницу

С 13 по 16 июля, по приглашению Блаженнейшего Святослава Шевчука, Главы Украинской Греко-Католической Церкви, кардинал Гвалтьєро Бассетти, Председатель Епископской Конференции Италии, находится в Украине.

Кардинал Бассетти примет участие в общенациональном паломничестве в марийский санктуарий в Зарванице, на Тернопольщине, приуроченной к 1030-летию Крещения Руси и молитве о мире, сообщает Радио Ватикана.

«Для нашего народа, который испытывает на себе войну и страдания, визит кардинала Бассетти является знаком любви и близости итальянской Церкви», – отметил Глава УГКЦ.