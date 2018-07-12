В Ватикане простились с кардиналом Жан-Луи Тораном

Утром 12 июля в соборе святого Петра прошли похороны кардинала Жан-Луи Торана, скончавшегося неделю назад в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

По завершении заупокойной мессы был совершен Обряд последнего прощания и напутствия под предстоятельством Папы Франциска, передает Vaticannews.

Мессу о новопреставленном иерархе совершил декан Коллегии кардиналов Анджело Содано. В своей проповеди он отметил, что почивший кардинал «отважно служил Святой Церкви Христовой» несмотря на бремя болезни.

«В Евангелии Иисус напоминает нам, каково истинное блаженство христианина, - сказал кардинал Содано. – Заповеди блаженства всегда освещали жизнь нашего возлюбленного почившего брата, словно сияющие звезды на его пути».

Священник, епископ и кардинал, Жан-Луи Торан в последнее время посвятил свою жизнь «диалогу со всеми людьми доброй воли», - подчеркнул иерарх. Тем самым новопреставленный «следовал линии, начертанной Вселенским Вторым Ватиканским собором», прилагая усилия для того, чтобы все люди трудились вместе, «отказавшись от насилия и лжи».

Кардинал погребен в базилике Святого Аполлинария, титулярным епископом которой он являлся.