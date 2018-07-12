В Никарагуа во время протестов пострадали представители РКЦ

Во время жестоких протестов в Никарагуа, уже унесли жизни более 320 человек, совершено нападение на представителей Католической Церкви во время посещения священников и верующих на территории, где происходят кровавые события.

Епископские Конференции Панамы, Коста-Рики и Аргентины опубликовали официальные заявления, решительно осудив нападения на епископов, священников и мирных жителей, которые были осуществлены в Никарагуа в понедельник, сообщает Радио Ватикана.

Нападение было совершено во время посещения иерархами города, где проходили жестокие столкновения между правительственными силами и демонстрантами. В частности, епископы имели целью содействовать освобождению группы 12 демонстрантов, которые в течение нескольких дней скрывались в храме святого Севастиана. Именно там на иерархов было совершено грубое нападение.

«Это ничто в сравнении с теми страданиями, которые вынуждены переживать люди», – прокомментировал событие епископ Хосе Сильвио Баэз.

«Еще никогда в Никарагуа не происходили такие события», – написал после нападения на своей странице Facebook кардинал Бренес.