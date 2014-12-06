Сегодня католики отмечают День святого Николая

Сегодня 6 декабря католики отмечают День святого Николая, который напоминает людям о ценности бескорыстного дара любви в преддверии Рождества Христова, сообщает РИА Новости Украина.

О добродетельной жизни святого Николая известно немного. Святой Николай из Миры (город в древней Ликии, ныне город Демре в Турции), известный как Николай Чудотворец, родился 15 марта 270 года. По преданию, он был сыном состоятельных родителей из Патары в Ликии, провинции Малой Азии. За богоугодную жизнь святой был избран епископом в Мире Ликийской, где и скончался 6 декабря 346 года.

Самое первое упоминание его имени относится к IV-V векам. Федор Чтец, живший в VI, включает епископа Миры Николая в список участников первого Вселенского Собора, проходившего в 325 году в Никее, на котором был разработан первый вариант Символа Веры, называемого ныне Никео-Константинопольским. Евстратий Константинопольский, живший во второй половине VI века, повествует о том, как святитель Николай выступил в роли защитника трех несправедливо приговоренных к смерти византийцев.

Народные легенды повествуют о том, что святой Николай помогал бедным и несчастным. Своим небесным заступником его избрали моряки, заключенные, пекари и купцы.

Первым установленным биографом Николая Мирликийского является Михаил Архимандрит, в VIII веке написавший каноническое житие, в котором собрал воедино все существовавшие на бумаге и в устных сказаниях сведения о святом епископе. В середине марта 1087 года 72 моряка из города Бари привезли мощи святого Николая в город Бари, похитив их из склепа в городе Мира, который тогда находился под турецким владычеством.

В 1088 году папа Урбан II официально установил литургическое празднование перенесения мощей святого Николая на 9 мая. На византийском востоке этот праздник не приняли, а на Руси он получил широкое распространение. Примерно в X веке в Кельнском кафедральном соборе стали раздавать ученикам церковно-приходской школы фрукты и выпечку 6 декабря, в день памяти святого Николая, который стал почитаться на Западе как покровитель детей. Вскоре эта традиция распространилась по всей Европе.

В каждой европейской стране существуют свои традиции и обычаи, связанные с празднованием этого дня. Традиционно праздник начинается с посещения церкви. В Нидерландах этот зимний праздник ждут с нетерпением не только дети, но и взрослые. Святой Николай является покровителем Амстердама, и главный католический храм города назван в его честь. Во Франции особенно почитают Николая Чудотворца в Лотарингии, где он считается святым покровителем. Это второе место паломничества к мощам святого после итальянского Бари. Здесь, в небольшом городке Сан-Николя-де-Пор находится базилика Сан-Николя, в которой хранится частица мощей Николая Угодника. В Германии, а также в Швейцарии и Австрии дети вечером 5 декабря выставляют обувь за порог дома, чтобы пришедший ночью Николаус оставил им сладости и маленькие подарки.

В День Святого Николая не только дарят и получают подарки, но и стараются исполнять чье-то заветное желание. Это может быть денежная помощь нищим, игрушки, сладости, одежда для детей-сирот и другая помощь нуждающимся.