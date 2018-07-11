Папа Франциск одобрил процесс беатификации двух подростков, умерших от рака

На встрече с кардиналом Анджело Амато (Angelo Amato), префектом Конгрегации по канонизации святых, римский понтифик 5 июля подписал указ, признающий так называемые героические добродетели двух подростков - Алексии Гонсалес Баррос (1971—1985) и Карло Акутиса (1991—2006).

Таким образом, в отношении этих молодых католиков начат процесс беатификации, необходимым условием которого является одобрение Папы. Об этом сообщает издание Crux.

Алексия Гонсалес Баррос (Alexia Gonzalez Barros) родилась в Мадриде в 1971 году. Ее родители были членами Opus Dei, поэтому дети в семье (всего их было пятеро) воспитывались в вере и благочестии. В мае 1979 года она совершила свое первое причастие в Риме, а на следующий день присутствовала на площади Святого Петра на генеральной аудиенции Иоанна Павла II. Она подбежала к Иоанну Павлу II, когда он поприветствовал паломников, и получила благословение от Папы.

Несколько лет спустя врачи обнаружили у Алексии злокачественную опухоль, которая постепенно парализовала ее. На протяжении всей своей болезни она терпеливо переносила свои страдания и часто молилась: «Иисус, я хочу чувствовать себя лучше, я хочу вылечиться; но если Ты этого не хочешь, я хочу того, чего Ты хочешь».

Она умерла 5 декабря 1985 года в возрасте 14 лет.

Карло Акутис (Carlo Acutis) был болен лейкемией. До самой своей смерти в 2006 году в возрасте 15 лет он, используя свои навыки работы на компьютере, составлял каталог евхаристических чудес, произошедших в разных странах мира. Юноша называл Евхаристию «моя дорога на небеса».

Признание героических добродетелей человека — в католичестве один из первых формальных шагов к канонизации. В большинстве случаев для беатификации, следующего шага к почитанию подвижника как святого, необходимо чудо, приписываемое заступничеству этого человека.