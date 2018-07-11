Ватикан призвал государства не допускать вербовку детей в солдаты

Постоянный наблюдатель от Ватикана монс. Бернардито Ауса выступил в Нью-йоркском отделении ООН на тему защиты несовершеннолетних в вооруженных конфликтах.

Этому вопросу Ватикан придаёт фундаментальное значение, подчеркнул прелат, потому что в любой войне более всего страдают дети, сообщает Радио Ватикана.

«Ужасно, когда малолетние гибнут и становятся калеками, когда их используют в качестве человеческих щитов и бомб», - сказал архиепископ, призвав государства приложить все усилия по спасению и реабилитации детей, вовлечённых в конфликты: от этого зависит также будущее всего мира.

Государства обязаны делать всё возможное, чтобы предотвратить вербовку детей в солдаты, злоупотребления, похищения и другие акты насилия в отношении несовершеннолетних. Бывшие дети-солдаты являются жертвами, подчеркнул ватиканский дипломат, и поэтому им нужно дать реальную возможность реинтеграции в обществе.

Пострадавшие от военных действий несовершеннолетние должны иметь право на образование.

Монс. Бернардито Ауса подчеркнул: «Хорошее образование - это лучший способ, чтобы жертвы сегодняшних конфликтов помогли предотвратить конфликты завтрашние».

Благодаря своим различным воспитательным структурам Святейший Престол и Католическая Церковь активно заботятся о многих молодых жертвах насилия, отметил архиепископ и призвал государства сделать всё возможное, чтобы «подарить будущее» малолетним жертвам военных конфликтов и помочь им воплотить свои мечты и надежды: это будет способствовать миру на земле и строительству мирных общин.