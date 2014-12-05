Папа Франциск: бедные не должны становиться поводом для наживы

Необходимо «бороться против структурных причин бедности». С таким призывом Папа Франциск обратился к принятым на аудиенции в Зале Павла VI представителям Федерации христианских организаций международной службы добровольцев (Focsiv). Святейший Отец подчеркнул, что бедные не должны становиться поводом к обогащению, и призвал к большей самоотдаче на благо мира, беженцев и мигрантов. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Будьте «Церковью, которая засучивает рукава и склоняется, чтобы служить братьям в беде». В своей речи Папа Франциск призвал волонтёров продолжать путь добровольного и бескорыстного служения бедным «в стиле Доброго самарянина и в созвучии с ценностями Евангелия», начиная с «христианской идентичности»:

«Нужно нести свидетельство ценности бескорыстия: бедные не должны становиться поводом для наживы! Сегодняшняя бедность меняет облик, приходят новые формы бедности. Также и среди бедных зреют различные ожидания: стремление к лидерству и самоорганизации, но прежде всего к практической солидарности, которая существует между людьми страдающими, между самыми последними».

Вы, добавил Святейший Отец, «призваны понять эти знамения времён и стать инструментом на службе выдвижения бедных». Солидарность с бедными означает «думать и действовать как община, признавая приоритет человеческой жизни перед лицом присвоения благ со стороны некоторых»:

«Это означает также бороться со структурными причинами бедности и неравенства, отсутствия работы и жилища, отрицания социальных и трудовых прав. Солидарность – это способ созидать историю сообща с бедными, избегая мнимых альтруистических дел, которые сводят участие другого к пассивности».

Среди основных причин бедности, заметил Папа, «есть экономическая система, которая разоряет природу». «Творение – это не собственность, которой мы можем пользоваться в своё удовольствие и тем более – не собственность лишь некоторых избранных». Творение, подчеркнул Святейший Отец, - «это замечательный дар, который Господь вручил всем нам, чтобы мы заботились о нём и уважительно использовали его на общее благо». Жители планеты должны стараться, чтобы окружающий мир стал всеобщим наследием, оставленным во всей своей красе для будущих поколений.

Далее Папа Франциск выступил с осуждением военных конфликтов.

«Сколько людей в мире бегут от ужасов войны! Сколько людей подвергаются гонениям за своё вероисповедание и вынуждены покидать свои дома, храмы, землю, свои привязанности! Сколько сломанных судеб, сколько страданий и разрушений! Перед лицом всего этого ученик Христа не может отступать, отворачиваться, но должен стремиться взять на себя это страждущее человечество, проявляя близость и евангельское гостеприимство».

Будьте «свидетелями любви, работниками мира, мастерами справедливости и солидарности», призвал волонтёров в завершение своего обращения Папа Франциск. «С радостью продолжайте этот путь верности человеку и Богу, всё больше ставя в центр личность Иисуса Христа».