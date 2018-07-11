В Венесуэле неизвестные застрелили католического священника и похитили его авто

14:39, 11 июля 2018
Католицизм
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В Венесуэле неизвестные застрелили католического священника / catholicnews.org.ua

Это уже 20-й священник, убитый в этом году в мире, сообщает "Католический обозреватель".

Отца Хосе Гарсию Эскобара убили двумя выстрелами из пистолета. Убийцы похитили его автомобиль, а сам священник скончался в больнице от полученных ран.

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