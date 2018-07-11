В Венесуэле неизвестные застрелили католического священника и похитили его авто
14:39, 11 июля 2018Католицизм
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В Венесуэле неизвестные застрелили католического священника / catholicnews.org.ua
В северо-западной части Венесуэлы, в столице штата Лара, убили католического священника.
Это уже 20-й священник, убитый в этом году в мире, сообщает "Католический обозреватель".
Отца Хосе Гарсию Эскобара убили двумя выстрелами из пистолета. Убийцы похитили его автомобиль, а сам священник скончался в больнице от полученных ран.
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