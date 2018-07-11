В Аргентине католический епископ призвал найти креативные решения для борьбы с абортами

14:15, 11 июля 2018
Католицизм
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Католический епископ Оскар Висенте Охеа / vaticannews.va

Католический епископ Оскар Висенте Охеа призвал найти креативные решения для борьбы с абортами, сообщает Радио Ватикана.

«Впервые в Аргентине в эпоху демократии насаждается закон, уполномочивающий человека уничтожать другого человека», - заявил президент Аргентинской епископской конференции Оскар Висенте Охеа.

Нужно найти «новые, креативные решения, чтобы ни одна женщина не пыталась искать выход, который не может быть решением ни для кого», - сказал епископ. 

Епископ обвиняет культуру потребительства: «Неправда, что мы можем делать все что захотим и ни о чем не заботиться. Такое рассуждение – результат культуры, вынуждающей нас игнорировать другого, как будто родина – это совокупность индивидуумов, где никому нет дела до чужих страданий», - предостерег президент Аргентинской епископской конференции.

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