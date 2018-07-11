В Аргентине католический епископ призвал найти креативные решения для борьбы с абортами

Аргентинские епископы выразили недоумение в связи с одобренным в парламенте законопроектом о легализации абортов.

Католический епископ Оскар Висенте Охеа призвал найти креативные решения для борьбы с абортами, сообщает Радио Ватикана.

«Впервые в Аргентине в эпоху демократии насаждается закон, уполномочивающий человека уничтожать другого человека», - заявил президент Аргентинской епископской конференции Оскар Висенте Охеа.

Нужно найти «новые, креативные решения, чтобы ни одна женщина не пыталась искать выход, который не может быть решением ни для кого», - сказал епископ.

Епископ обвиняет культуру потребительства: «Неправда, что мы можем делать все что захотим и ни о чем не заботиться. Такое рассуждение – результат культуры, вынуждающей нас игнорировать другого, как будто родина – это совокупность индивидуумов, где никому нет дела до чужих страданий», - предостерег президент Аргентинской епископской конференции.