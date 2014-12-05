Рождественская ель установлена на площади Святого Петра в Ватикане

Рождественская ель, которую в четверг на специальном грузовике доставили в Ватикан из южноитальянской области Калабрия, установлена на площади Святого Петра, сообщает РИА Новости.

Дерево высотой 25,5 метра, которое калабрийские власти направили в подарок Папе Римскому Франциску, было выбрано в одном из горных заповедников области. Размах ветвей лесной красавицы достигает 10 метров, диаметр ствола - 55 сантиметров.

У подножия дерева по католической традиции будет установлены рождественские ясли или вертеп, изображающий сцену рождения Иисуса Христа.

В ближайшие дни рождественскую ель нарядят в желто-белые цвета города-государства, и 19 декабря на ее ветвях вспыхнут тысячи электрических лампочек.