Рождественская ель установлена на площади Святого Петра в Ватикане
20:54, 05 декабря 2014Католицизм
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Рождественская ель, которую в четверг на специальном грузовике доставили в Ватикан из южноитальянской области Калабрия, установлена на площади Святого Петра, сообщает РИА Новости.
Дерево высотой 25,5 метра, которое калабрийские власти направили в подарок Папе Римскому Франциску, было выбрано в одном из горных заповедников области. Размах ветвей лесной красавицы достигает 10 метров, диаметр ствола - 55 сантиметров.
У подножия дерева по католической традиции будет установлены рождественские ясли или вертеп, изображающий сцену рождения Иисуса Христа.
В ближайшие дни рождественскую ель нарядят в желто-белые цвета города-государства, и 19 декабря на ее ветвях вспыхнут тысячи электрических лампочек.
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