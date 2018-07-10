В сети опубликовали эссе Папы Бенедикта XVI о католическо-иудейском диалоге

На страницах последнего номера международного теологического журнала «Communio» появилась неопубликованное до сих пор эссе Папы Бенедикта XVI на тему католическо-иудейского диалога.

Во введении к статье глава Комиссии по делам религиозных контактов с иудаизмом кардинал Курт Кох подчеркивает, что Бенедикт XVI передал ему текст эссе в качестве личных размышлений. Пурпурат отметил, что он сам убедил Папу на покое в необходимости этой публикации, сообщает "Сибирская католическая газета".

В эссе Папа-эмерит возвращается к двум очень деликатным аспектам в отношениях между католичеством и иудаизмом: к «теории покровительства» и аспекта «завета, никогда не нарушенного».

Статья содержит углубленные размышления Бенедикта XVI над документом Папской Комиссии по делам религиозных контактов с иудаизмом от 2015 года под названием: «Ибо дары благодати и призвание Божие непреложны. Размышления о теологических вопросах, связанных с католическо-иудейскими отношениями». Эссе является попыткой определения новой дороги после 50 лет опубликования послесоборной Декларации «Nostra Aetate».

Папа Ратцингер довольно критически высказывается здесь на тему современных стандартов католическо-еврейского диалога и теологических размышлений об отношениях между иудаизмом и христианством. В своем эссе он подчеркивает, что идея о том, что Церковь заняла место Израиля «никогда не существовала как таковая». Бенедикт XVI добавляет, что иудаизм не является лишь одной из религий, но имеет особый характер и как таковой должен быть признан Церковью.

Говоря о «никогда не нарушенном завете» между Богом и евреями, Бенедикт XVI замечает, что эта формула была большой помощью в первой фазе нового диалога между иудеями и христианами, но в долгосрочной перспективе недостаточна, чтобы выразить объективную реальность действительно адекватным образом».