Ватикан готовится к канонизации блаженного Нунцио – покровителя инвалидов труда

Во время аудиенции, предоставленной Префекту Конгрегации по делам провозглашения святых кардиналу Анджело Амато, 8 июня, Папа Франциск утвердил для обнародования декрет о признании чуда по заступничеству блаженного итальянского юноши Нунцио Сулприцио, открывая путь к провозглашению его святым.

На 19 июля Святейший Отец созвал консисторию кардиналов, посвященную канонизации этого блаженного, сообщает Vatican News.

Процесс признания святости

Декрет о признании чудес, которые открыли путь к беатификации Нунцио Сулприцио, 7 марта 1963 года утвердил святой Иоанн XXIII. Папа, который созвал Второй Ватиканский Собор, провести беатификацию не успел, отойдя в вечность в начале июня. Уже его преемник Павел VI 1 декабря того же года провозгласил юношу блаженным, «под искренние аплодисменты Отцов Собора и Божьего народа», как писал об этом событии «l'osservatore Romano».

Жизненный путь

Нунцио родился 13 апреля 1817 года в местности Пескосансонеско в провинции Пескары на востоке центральной Италии. Осиротев в детстве, с девяти лет трудился подмастерьем в кузнице своего дяди, выполняя труд сверх своих сил. Будучи некрепкого телосложения и вследствие непосильной нагрузки, заболел болезнью костной ткани, которая поразила голень левой ноги.

После многомесячной госпитализации юноша вернулся к работе в кузнице, а в 1832 году переехал в Неаполь, к другому дяде, который был военнослужащим. Там, благодаря приверженности врача-полковника Феликса Вохінгера, юношу взяли на лечение в военный госпиталь. Но болезнь настолько прогрессировала, что врачи думали об ампутации, но пришлось отказаться от этого замысла учитывая ослабленность юноши, который 5 мая 1836 года испустил последний вздох в возрасте всего 19 лет.

Покровитель пострадавших на рабочем месте

Тщательный во всем, блаженный Нунцио создал для себя правила жизни, которых верно придерживался, стараясь избегать малейших изъянов и старательно выполняя порученную работу, не смотря на страдания. Папа Лев XIII, признавая геройство достоинств, указывал на него, как на пример для рабочей молодежи.

Блаженный Нунцио является небесным покровителем инвалидов труда и тех,кто травмировались на рабочем месте, а его санктуарий в Пескосансонеско принимает многочисленные паломничества.