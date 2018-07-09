В Боливии начинается Миссионерский Конгресс, посвященный евангелизации всей Америки

Церковь в Америке призвана обновить свое миссионерское заангажирование, мы хотим пробудить истинное миссионерское обращение, способное распространить радость Евангелия между народами.

Такими словами, полными энтузиазма, преосвященный Серхио Гвальберти, Архиепископ Санта-Круз-де-ла-Сьерры в Боливии, описывает ожидания от V Американского Миссионерского Конгресса, который проходит в этой стране с 9 по 14 июля, пишет Vatican News.

Тема конгресса - «Америка на миссии, Евангелие – это радость».

В Санта-Круз-де-ла-Сьерру прибывают свыше 2500 участников и миссионеров, которые будут принимать участие в Конгрессе.

На встречу прибывают 1200 национальных делегатов и 1100 – международных, а также 80 специальных гостей. О различных логистических и организационных вопросах будут заботиться 400 волонтеров.

Святейший Отец Франциск назначил Префекта Конгрегации Евангелизации народов кардинала Фернандо Филони своим Специальным Посланником на V Американский Миссионерский Конгресс.

Непосредственная работа V Американского Миссионерского Конгресса начнется 10 июля инаугурационной Святой Мессой, после которой – четыре дня конференций, дискуссий, работы в группах.

Конгрессы, посвященные вызовам евангелизации всей Америки, родились из Латиноамериканских Миссионерских Конгрессов, которые были инициированы и поддерживаемые Папскими Миссийными Организациями и организуемые в сотрудничестве с епископскими конференциями и всеми организациями миссионерского характера.

К шестому такому конгрессу в 1999 году присоединились Канада и США, и он стал первым Американским Миссионерским Конгрессом. На этих встречах были приняты важные решения для улучшения миссионерской деятельности на континенте.