Глава УГКЦ освятил новую церковь в Южном

20:20, 09 июля 2018
Католицизм
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Ранее прихожане УГКЦ молились в тесной часовне / news.ugcc.ua

Строительство храма Святых верховных апостолов Петра и Павла началось в июне 2007 года силами всего лишь 30 прихожан и благотворителей, сообщает "Католический обозреватель".

/ news.ugcc.ua

Блаженнейший Святослав выразил слова искренней благодарности присутствующим священнослужителям, представителям власти и прихожанам за то, что смогли быть активными участниками этого события, а также за их усилия (труд) для этого храма. Кроме того, Глава Церкви отметил, что сейчас мы должны заботиться о единстве Украины, свидетельствовать о Божьем прощении и прощать самим.

«Пусть этот храм станет местом, пространством взаимной любви, деления опыта, силы и благодати Святого Духа, которая является деятельной и реальной сегодня между нами», – сказал Блаженнейший Святослав.

/ news.ugcc.ua

Также Глава УГКЦ поблагодарил священника церкви о. Василия Колодчина за многолетний и плодотворный труд, служение людям.

Напомним, что строительство храма Святых верховных апостолов Петра и Павла началось в июне 2007 года. До этого прихожане молились в тесной часовне.

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