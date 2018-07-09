Глава УГКЦ освятил новую церковь в Южном

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в воскресенье, 8 июля, освятил новопостроенную церковь в городе Южном Одесской области.

Строительство храма Святых верховных апостолов Петра и Павла началось в июне 2007 года силами всего лишь 30 прихожан и благотворителей, сообщает "Католический обозреватель".

Блаженнейший Святослав выразил слова искренней благодарности присутствующим священнослужителям, представителям власти и прихожанам за то, что смогли быть активными участниками этого события, а также за их усилия (труд) для этого храма. Кроме того, Глава Церкви отметил, что сейчас мы должны заботиться о единстве Украины, свидетельствовать о Божьем прощении и прощать самим.

«Пусть этот храм станет местом, пространством взаимной любви, деления опыта, силы и благодати Святого Духа, которая является деятельной и реальной сегодня между нами», – сказал Блаженнейший Святослав.

Также Глава УГКЦ поблагодарил священника церкви о. Василия Колодчина за многолетний и плодотворный труд, служение людям.

Напомним, что строительство храма Святых верховных апостолов Петра и Павла началось в июне 2007 года. До этого прихожане молились в тесной часовне.