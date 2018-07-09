В телеграмме, посланной Государственным Секретарем, Папа Римский выразил соболезнования пострадавшим от наводнений в Японии.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Глубоко опечален, узнав о гибели и ранениях, нанесенных значительными наводнениями, вызванными проливными дождями в Японии, Папа Франциск уверяет свою искреннюю солидарность со всеми, кого коснулась эта трагедия», – отмечено в телеграмме.

На данный момент подтверждена гибель 114 человек, и более 60 считаются пропавшими без вести.

В послании говорится, что Папа молится об упокоении погибших, о выздоровлении раненых и об утешении всех, кто переживает траур. Вместе с тем, Папа направил слова поддержки в адрес «власти и всех людей, которые задействованы в деле поисков и оказания помощи жертвам этого стихийного бедствия», выпрашивая для всех Божьего благословения.