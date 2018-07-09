УГКЦ проведет Общеукраинское паломничество в Зарваницу: программа

Всеукраинское паломничество в Марийский духовный центр «Зарваница» состоится 14-15 июля.

В этом году оно приурочено к 1030-летию Крещения Руси и молитве о мире в Украине, сообщает gazeta.te.ua.

Ожидается, что в этом году участие в паломничестве примут до 100 тысяч паломников.

На богомолье прибудет Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ, Кардинал Гвалтьеро Бассетти, председатель Епископской Конференции Италии, и Апостольский Нунций в Украине Клаудио Гуджеротти.

Уже традиционно во время паломничества состоится многотысячный поход со свечами от приходской церкви к чудотворному месту, где епископы, священники и верующие совершат молебен Богородице и будут просить у Матери Божией заступничества для украинского народа и мира.

Программа паломничества:

Суббота, 14 июля

16.00 – Встреча молодежи с Блаженнейшим Святославом, кардиналом Гвалтьеро Бассетти и апостольским нунцием в Украине Клаудио Гуджеротти (часовня возле приходской церкви).

18.30 – Вечерняя (часовня возле приходской церкви).

19.30 – Архиерейская Божественная литургия (часовня возле приходской церкви).

22.00 – Поход со свечами к чудотворному месту.

22.30 – Молебен к Пресвятой Богородицы (площадь у собора).

00.00 – Панихида по погибшим воинам в АТО.

00.30 – Освящение воды. Крестный ход.

00.30 – Духовно-художественная программа (певческое поле).

00.30 – Ночные бдения (собор, подземная церковь, приходская церковь, надвратная церковь и церковь Пресвятой Евхаристии).

Воскресенье, 15 июля

7.00 – Утреня (собор).

08.30 – Поход владык и священников от собора к подиуму на чудотворном месте. Поздравление владык.

09.00 – Архиерейская Божественная литургия, освящение воды и религиозной атрибутики.

11.30 – Божественная литургия (часовня возле приходской церкви).

12.00 – Обед.

12.00, 14.00 – Божественная литургия (собор).