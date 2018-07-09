УГКЦ проведет Общеукраинское паломничество в Зарваницу: программа
Всеукраинское паломничество в Марийский духовный центр «Зарваница» состоится 14-15 июля.
В этом году оно приурочено к 1030-летию Крещения Руси и молитве о мире в Украине, сообщает gazeta.te.ua.
Ожидается, что в этом году участие в паломничестве примут до 100 тысяч паломников.
На богомолье прибудет Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ, Кардинал Гвалтьеро Бассетти, председатель Епископской Конференции Италии, и Апостольский Нунций в Украине Клаудио Гуджеротти.
Уже традиционно во время паломничества состоится многотысячный поход со свечами от приходской церкви к чудотворному месту, где епископы, священники и верующие совершат молебен Богородице и будут просить у Матери Божией заступничества для украинского народа и мира.
Программа паломничества:
Суббота, 14 июля
16.00 – Встреча молодежи с Блаженнейшим Святославом, кардиналом Гвалтьеро Бассетти и апостольским нунцием в Украине Клаудио Гуджеротти (часовня возле приходской церкви).
18.30 – Вечерняя (часовня возле приходской церкви).
19.30 – Архиерейская Божественная литургия (часовня возле приходской церкви).
22.00 – Поход со свечами к чудотворному месту.
22.30 – Молебен к Пресвятой Богородицы (площадь у собора).
00.00 – Панихида по погибшим воинам в АТО.
00.30 – Освящение воды. Крестный ход.
00.30 – Духовно-художественная программа (певческое поле).
00.30 – Ночные бдения (собор, подземная церковь, приходская церковь, надвратная церковь и церковь Пресвятой Евхаристии).
Воскресенье, 15 июля
7.00 – Утреня (собор).
08.30 – Поход владык и священников от собора к подиуму на чудотворном месте. Поздравление владык.
09.00 – Архиерейская Божественная литургия, освящение воды и религиозной атрибутики.
11.30 – Божественная литургия (часовня возле приходской церкви).
12.00 – Обед.
12.00, 14.00 – Божественная литургия (собор).