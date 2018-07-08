Президент Польши Анджей Дуда почтил память жертв Волынской трагедии в луцком костеле

Президент Польши Анджей Дуда сегодня утром прибыл в костел святых Петра и Павла в Луцке.

Здесь началась траурная месса по жертвам Волынской трагедии, - пишут "Волынские новости".

В начале мессы епископ-ординарий Луцкой диецезии РКЦ Виталий Скомаровский поблагодарил всех за то, что присоединились к общей молитве.

"Литургический цвет сегодня черный, ведь напоминает о ненависти, как недостатке любви. Поэтому не зависимо от вероисповедания мы чтим память пострадавших людей, которых любовь должна примирить", - обратился к присутствующим отец Виталий.

Во время общей молитвы митрополит Львовский Римо-Католической Церкви архиепископ Мечислав Мокшицкий призвал помнить историю и признать грехи как путь к примирению, проявить смирение и не нести ненависть из поколения в поколение.

Также в костеле ствятих Петра и Павла молились за прекращение войны в Украине, за мир в государстве и за павших людей.

После завершения молитвы президент Польши подарил Луцкой диецезии крест в память о замученных поляках.