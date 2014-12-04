Глава УГКЦ: «Памятник владыке Андрею во Львове поразит зрителя»

Знаменательным событием в праздновании Года митрополита Андрея (Шептицкого) в УГКЦ, станет сооружение памятника владыке Андрею во Львове. Идея сооружения этого памятника возникла еще при жизни Митрополита в 1930-х годах. Об этом сообщил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в видеоблоге для «ЖивогоТБ».

По словам Предстоятеля Церкви, при жизни владыки Андрея Львов находился под польской властью, которая помешала строительству этого монумента. Это произошло несмотря на то, что сама скульптура была уже готова. Скульптором памятника, который тогда установили в садах Львовской духовной семинарии, был знаменитый художник Андрей Коверко. «С приходом советской власти этот памятник был уничтожен», - продолжил Блаженнейший Святослав.

Уже во времена независимости Украинского Государства общественность Львова стремилась восстановить и установить этот памятник. В течение многих лет в Львове существует общественный комитет по установке памятника Митрополиту. Состоялось ряд различных слушаний, конкурсов проектов, как скульптуры этого памятника, так и планов реконструкции площади Святого Юра.

«На последнем Митрополичьем Синоде в Львове, в ноябре этого года, мы поддержали один из предложенных проектов. Фигурой памятника станет та же работа Андрея Коверко. Эта скульптура поразит зрителя, потому, что она выполнена в европейском стиле 1930-х годов», - сообщил Предстоятель Церкви.

На скульптуре памятника Митрополит будет изображен в простой монашеской рясе, подпоясанный кожаным ремнем. В правой руке он будет держать крест. С глубоко опущенной головой, а левой рукой опираться на стелу. На потолке же будет вычеканен герб рода Шептицких.

Кроме этого, установка скульптуры связана с реконстуркцией площади Святого Юра.

«Для того, чтобы реконструировать оригинальный вид этой площади и сохранить сквер на ней и установить в сквере памятник Митрополиту, дорогу перенесут за периметр. Таким образом будет реконструирован сквер, в сердце которого появится памятник», - сообщил Глава УГКЦ.

Департамент информации УГКЦ