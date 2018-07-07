Глава УГКЦ освятит новый храм в Южном

В воскресенье, 8 июля, глава Украинской Греко-Католической Церкви патриарх Святослав Шевчук освятит новопостроенный храм в городе Южном Одесской области, возведенный в честь Святых верховных апостолов Петра и Павла.

В 10 утра состоится встреча патриарха Святослава с верующми перед новым храмом, после чего будут совершены освящение храма и архиерейская Божественной Литургии, сообщает сайт "Православные католики Одессы".

Строительство храма Святых верховных апостолов Петра и Павла началось в июне 2007 года силами всего лишь 30 прихожан и благотворителей. За 10 лет им удалось его завершить. Доныне греко-католики Южного молились в тесной часовне.

Храм Святых верховных апостолов Петра и Павла расположен по адресу ул. Строителей, 10.

Настоятель храма Святых верховных апостолов Петра и Павла УГКЦ в г. Южном - отец Василий Колодчин, известный широкой одесской общественности как директор благотворительной организации «Каритас Одесса УГКЦ».