Папа Франциск приветствовал Саммит христианских и мусульманских лидеров

3 декабря, незадолго до общей аудиенции, в Малом Зале Павла VI Папа Франциск провёл короткую встречу с тридцатью делегатами Третьего Саммита христианских и мусульманских лидеров, проходящего в эти дни в Риме. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Тепло приветствуя участников международной встречи, Святейший Отец заново подтвердил, что не может быть мира без диалога:

«Я приветствую вас и благодарю за ваше присутствие и за этот визит: мне это по сердцу, всё это помогает укрепить наше братство. Я благодарю вас за вашу работу, за всё, что вы делаете во имя лучшего взаимопонимания и прежде всего для мира. Путь к миру лежит через диалог. Большое спасибо, я вам очень благодарен».

В заключительном заседании Третьего христианско-мусульманского саммита принимают участие, в частности, президент Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан, принц Иордании Хусейн ибн Талал, а также директор исламских исследований при Иранской академии наук аятолла Сайед Мустафа Мохагег Дамад.

После встречи с христианскими и мусульманскими лидерами, во время общей аудиенции на площади Святого Петра Папа Франциск с благодарностью отозвался о работе этого межрелигиозного форума, проходящего в созвучии со стремлениями самого Святейшего Отца:

«Также и они выразили это желание продолжать идти вперёд в братском диалоге между католиками, всеми христианами и мусульманами».