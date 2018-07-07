Католический священник-экзорцист прибывает на Ивано-Франковщину.

Сегодня, 7 июля, в 17 часов в храме Вознесения Господня, что в Брошнив-Осаде Ивано-Франковской области, молитвенную встречу проведет легендарный отец-экзорцист Ян Белецкий. Об этом сообщает интернет-издание «Курс».

Как сообщили в Брошнев-Осадской ОТО, в течение трех дней римо-католический священник Ян Белецкий будет читать молитвы на оздоровление.

Это уже в третий раз экзорцист посетит храм в Брошнев-Осаде. К нему приходят не только для исцеления, но и чтобы поблагодарить за чудесное выздоровление. Эти молитвы читаются только по отдельному благословению епископа.

Отец Ян Белецкий сейчас живет в Хмельницкой области, откуда переехал из Севастополя. Более 35 лет он несет священническое служение и имеет официальный статус экзорциста, который Католическая Церковь дает священникам, способным изгонять из людей злых духов.