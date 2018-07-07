В годовщину Волынской трагедии Анджей Дуда посетит собор святых Петра и Павла в Луцке
00:41, 07 июля 2018Католицизм
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Анджей Дуда примет участие в святой мессе в соборе святых апостолов Петра и Павла / ipress.ua
В воскресенье, 8 июля, президент Польши Анджей Дуда поедет в Украину, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине Волынской трагедии.
Об этом проинформировали в Канцелярии президента Республики Польша, сообщает "Польское радио".
Глава польского государства поедет в Украину по приглашению митрополита Луцкого, епископа Виталия Скомаровского. Среди прочего, Анджей Дуда примет участие в святой мессе в соборе святых апостолов Петра и Павла в Луцке.
Памятные мероприятия к годовщине Волынской трагедии, организованные польской стороной, начнутся в субботу, 7 июля.
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