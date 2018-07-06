Новым префектом Департамента коммуникации Ватикана стал мирянин
Новым префектом Департамента коммуникации Ватикана стал мирянин.
Папа Франциск назначил префектом Департамента по коммуникации Паоло Руффини, до настоящего момента директора телеканала Итальянской епископской конференции, сообщает Vatican News.
Паоло Руффини родился в Палермо 4 октября 1956 года, окончил в Риме факультет юриспруденции, начал заниматься журналистикой в 1979 году. В 1986 году вступил в брак с Марией Ардженти. Работал в печатных изданиях “Il Mattino” (Неаполь) и “Il Messaggero” (Рим), на радиоканале РАИ, на «Радио 1», радиостанции «Инблю», на телеканале «РАИ3», на седьмом канале итальянского телевидения, а с 2014 по 2018 год руководил телеканалом «ТВ2000». Лауреат журналистских премий и участник многочисленных конференций на тему христиан в СМИ, этики коммуникации и новых масс-медиа.