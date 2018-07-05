Апостольский Престол выпустил новую инструкцию о чине дев

Конгрегация институтов посвященной жизни обнародовала 4 июля инструкцию «Ecclesiae Sponsae Imago» о чине дев.

Причиной публикации документа стало развитие этой формы богопосвященной жизни во всем мире, сообщает Vatican News.

«Ecclesiae Sponsae Imago» - итог соборных размышлений в ответ на запросы многочисленных епископов и самих посвященных дев, поступившие в последние годы в ватиканскую Конгрегацию, по разработке указаний, касающихся призвания и свидетельства богопосвященных дев.

Эта форма церковной жизни основана на новозаветных упоминаниях о том, что уже в апостольских общинах были женщины, избравшие девство как постоянный жизненный статус, чтобы с неразделенным сердцем служить Господу. Наряду с другими формами аскетической жизни девство постепенно распространялось по всем землям, где было проповедано христианство, постепенно приобретая черты официально признанного статуса в Церкви.

Ссылаясь на апостола Павла, Святые Отцы Церкви наделяли посвященных Богу дев титулом Христовых невест, который принадлежит Церкви. Отцы видели в девах отражение образа Церкви: девы, ибо она хранит неприкосновенной веру, супруги, ибо она нерасторжимо связана с Христом, и матери, поскольку воскресший Христос порождает в ней новую жизнь в Святом Духе.

Инструкция «Ecclesiae Sponsae Imago» состоит из трех частей. В первой части речь идет о харизме, духовном облике и образе жизни женщин, составляющих чин дев. Во второй части подчеркивается церковное значение этой формы посвященной жизни, ее место в поместной и во Вселенской Церкви. Третья часть выявляет принципы и критерии для распознавания призвания к этой форме богопосвященной жизни.