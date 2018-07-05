В июле Папа Римский прекратит общие аудиенции

В июле будут приостановлены общие аудиенции, которые Папа Римский Франциск возглавляет в Ватикане по средам. В этот период единственными публичными встречами Святейшего Отца с верующими будут воскресные полуденные молитвы «Ангел Господень».

Встречи возобновятся в августе в Зале Павла VI, сообщает Vaticannews.

Папские утренние Мессы с группами верующих в часовне Дома Святой Марфы будут приостановлены на весь июль и август и возобновятся в начале сентября.

На летние месяцы запланированы две поездки Папы Франциска. В субботу, 7 июля, Святейший Отец отправится в итальянский город Бари, где вместе с предстоятелями ближневосточных Церквей примет участие в экуменическом молебне о мире на Ближнем Востоке. 25 и 26 августа Епископ Рима совершит апостольский визит в Ирландию на IX Всемирную встречу семей на тему: «Евангелие семьи: радость мира», которая будет проходить в Дублине.