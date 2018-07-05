Канадские епископы сделали заявление по поводу легализации марихуаны

Канадские епископы выразили свое возмущение по поводу легализации марихуаны для рекреационного использования.

Они считают неоправданными надежды правительства на то, что это поможет лучше контролировать производство, оборот и потребление марихуаны, и указывают на потенциальные опасности, сообщает Vatican News.

В заявлении отмечается, что использование каннабиса наносит большой вред как обществу, так и физическому, психическому и эмоциональному здоровью человека. Это подтверждают различные официальные ассоциации (Медицинская, Психиатрическая и Педиатрическая) страны, которые указывают на то, что применение каннабиса приводит к зависимости, депрессии, тревоге, психозу, нарушениям развития мозга и проблемам легких, таких как астма и эмфизема.

Епископы подчеркивают, что молодежь Канады занимает первое место в мире среди развитых стран по употреблению марихуаны.

«Легализация каннабиса для рекреационного использования, – отмечают они, – не ограничит доступа к марихуане и не уменьшит употребление его молодыми людьми, как об этом заявляет правительство».

Канадское епископство выражает свое несогласие с утверждениями канадских чиновников, которые считают, что декриминализация и регулирование оборота марихуаны выведут ее из подполья и позволят властям лучше контролировать ее производство и потребление.

«Всегда будут существовать социальные бедствия, которые трудно искоренить, – пишут епископы, – но ответ, несомненно, не может заключаться в том, чтобы сдаваться, оправдывая или легализуя их».

«Масштабное увеличение использования каннабиса, вызванное его легализацией, – читаем в заявлении, – не приведет к созданию более справедливого и более гуманного общества, а только усугубит, или умножит уже распространенные в обществе проблемы, такие как психические заболевания, преступность, безработица, распад семей, травмы и смертельные случаи на дорогах, повышенная страсть к "тяжелым" наркотикам, а также проблемы, связанные с передозировкой».

В завершение канадские епископы подчеркнули, что «легализация марихуаны является потенциально опасной»: исследования показывают, что, кроме большого вреда здоровью человека, марихуана является так называемыми "входными дверями" для других наркотиков. Ее потребители имеют склонность использовать ее в комбинации с другими законными и незаконными наркотиками, включая "тяжелые" наркотики.

«В то время, когда много ресурсов уже тратятся на препятствование использованию рекреационного табака, – отмечается в заявлении, – трудно понять пренебрежение общественной безопасностью, вызванное легализацией марихуаны, которая, возможно, является гораздо более опасной».

Напомним, что в конце июня Канадская Епископская Конференция опубликовала заявление, в котором выразила свое разочарование по поводу принятия сенатом страны законопроекта, который легализует каннабис/марихуану для рекреационного использования. После серьезных дебатов, которые состоялись 19 июня, канадский сенат проголосовал в пользу закона, который позволит продавать, использовать и выращивать дома ограниченное количество растений конопли. После Уругвая, североамериканская страна становится второй страной мира, которая легализует марихуану в рекреационных целях, и первой среди стран G7.