Правительство Латвии выделило 800 тысяч евро на подготовку к визиту Папы Римского

Правительство Латвии в среду, 4 июля, постановило выделить 806 тысяч евро министерству юстиции на достойное и безопасное проведение визита Папы Римского Франциска.

Папа Римский планирует посетить Латвию 24 сентября. Его визит посвящен столетию независимости Латвии, сообщает сайт Grani.lv.

Латвийские власти решили основательно подготовить страну к приезду понтифика, этим и обусловлена сумма, выделенная на проведение его визита. В частности, к сентябрю планируется провести реконструкцию Аглонской базилики, что обойдется в 364 тысячи евро.

Министерству обороны и Земессардзе будет выделено 22,5 тысячи евро на обеспечение безопасности и порядка во время визита. Министерство внутренних дел получит 60 тысяч евро на организацию дорожного движения и охрану, которую обеспечит Госполиция. А министерству здравоохранения выделили 15 тысяч евро для обеспечения и координации неотложной медицинской помощи.

Еще 49 тысяч евро будет направлено в министерство сообщения для обеспечения ТВ-трансляций и организацию дополнительных поездов и автобусов, 158 тысяч евро получит канцелярия президента на организацию пресс-центров в Аглоне и Доме конгрессов, а также на обеспечение вертолетов и транспорта.

А 135 тысяч евро выделено на аренду контейнеров для мусора и передвижных общественных туалетов.

Сообщалось, что сам Папа Римский к роскоши не тяготеет и, по словам архиепископа латвийской Римско-католической церкви Збигнева Станкевича, отказался от лимузина, попросив по прилете в Ригу предоставить ему обычный автомобиль. Хотя в ходе визита Папе все же придется передвигаться по Риге на "папамобиле".

Стоит напомнить, что 21 июня Сейм в окончательном чтении принял законопроект, согласно которому 24 сентября - день, когда Папа Римский приедет в Латвию, будет выходным.