Папа Франциск призвал в июле молиться за священников

В течение июля Папа Франциск призывает молиться за священников.

«Усталость священников! Знаете, как часто я об этом думаю?» – этими словами, которые были сказаны во время проповеди по случаю Святой Мессы с посвящением мира в Великий Четверг 2015 года, Папа Франциск начинает представление молитвенного намерения на июль, отмечая, что «священники со своими достоинствами и недостатками осуществляют свое служение в разных сферах». Об этом сообщает Vatican News.

«И перед лицом столь многих открытых фронтов, они не могут оставаться бездеятельными, пережив разочарование», – добавляет Святейший Отец, подчеркивая, что «в такие минуты следует помнить, что народ любит своих пастырей, нуждается в них и полагается на них».

Из этого следует призыв: «Вместе помолимся за то, чтобы священники, которые переживают трудности и одиночество в своей пастырской работе, чувствовали помощь и утешение, что следует из дружбы с Господом и собратьями».