В Ужгороде состоялся крестный ход УГКЦ с мощами святого блаженного Теодора Ромжи

В Ужгороде верующие УГКЦ отметили 15-ю годовщину перенесения мощей епископа Теодора Ромжи.

По случаю этого в областном центре Закарпатья прошло шествие с мощами Блаженного Теодора Ромжи, сообщает "Закарпатский корреспондент".

Торжества начались 27 июня с прибытием мощей в греко-католическую богословскую академию имени Блаженного Теодора Ромжи, в селе Минай.

28 июня состоялся ход от семинарии до Кресто-Воздвиженского кафедрального собора Ужгорода.

*Епископ Мукачевской греко-католической епархии Теодор Ромжи родился 14 апреля 1911 года в селе Великий Бычков.

Во времена гонений на церковь советской властью не поддался влиянию режима. За что 27 октября 1947 года на него было совершено заранее спланированное НКВД покушение, а 1 ноября он был отравлен в Мукачевскую больницу.

В июне 2001 года Папа Римский Иоанн-Павел II во время своего визита в Украину причислил епископа Теодора к лику блаженных.