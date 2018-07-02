Папа Римский наградил мэра Ивано-Франковска

10:26, 02 июля 2018
Католицизм
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В Ивано-Франковске открыли новую церковь / Львовская архиепархия УГКЦ

Новый храм УГКЦ назвали в честь Святого Апостола Иуды Фаддея, сообщает "PRESS-Центр".

По случаю его освящения городского голову Русана Марцинкива и секретаря городского совета Оксана Савчук наградили благодарностями.

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