Папа Римский наградил благодарностью мэра Ивано-Франковска
10:26, 02 июля 2018Католицизм
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В Ивано-Франковске открыли новую церковь / Львовская архиепархия УГКЦ
В Ивано-Франковске по случаю открытия нового храма 1 июля наградили благодарностями от Папы Римского двух первых лиц города.
Новый храм УГКЦ назвали в честь Святого Апостола Иуды Фаддея, сообщает "PRESS-Центр".
По случаю его освящения городского голову Русана Марцинкива и секретаря городского совета Оксана Савчук наградили благодарностями.
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