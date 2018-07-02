Папа Римский наградил благодарностью мэра Ивано-Франковска

В Ивано-Франковске по случаю открытия нового храма 1 июля наградили благодарностями от Папы Римского двух первых лиц города. Новый храм УГКЦ назвали в честь Святого Апостола Иуды Фаддея, сообщает "PRESS-Центр". По случаю его освящения городского голову Русана Марцинкива и секретаря городского совета Оксана Савчук наградили благодарностями.

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