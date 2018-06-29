Папа Римский Франциск вместе с новыми кардиналами посетили Папу Бенедикта XVI

16:57, 29 июня 2018
Католицизм
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Папа Франциск и новые кардиналы посетили Бенедикта XVI / vaticannews.va

Об этом сообщает Радио Ватикана.

В четверг в Ватикане, Папа возвел в кардиналы 14 иерархов Римо-католической Церкви, имена которых он объявил в конце мая.

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