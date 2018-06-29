Папа Римский Франциск вместе с новыми кардиналами посетили Папу Бенедикта XVI

После каонсистории по случаю введения в сан новых кардиналов, Папа Франциск вместе с ними посетил своего предшественника Бенедикта XVI.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

В четверг в Ватикане, Папа возвел в кардиналы 14 иерархов Римо-католической Церкви, имена которых он объявил в конце мая.