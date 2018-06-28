Госсекретарь Святого Престола впервые посещает в Сербию и Черногорию

Во вторник, 26 июня, начался официальный визит Государственного Секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина в Черногории и Сербии, по приглашению соответствующих Глав Государств и епископатов.

Первые в истории такие посещения этой части Балканского полуострова является знаком укрепления двусторонних отношений с упомянутыми странами, сообщает Радио Ватикана.

Трехдневная рабочая программа пребывания в Черногории началась со столицы Подгорицы. В четверг предусмотрена встреча с Главой Парламента и Министром культуры и встреча с духовенством Барской архиепархии, где на следующий день кардинал Паролин отслужит Мессу в кафедральном соборе, а вечером возглавит литургию в кафедральном соборе Котору.

В субботу, 30 июня, Государственный Секретарь Святого Престола прибудет в Сербию, где будет находиться два дня. Предусмотрены встречи с Президентом, Премьер-министром и Министром иностранных дел. Первый день завершится Святой Мессой в Новом Саде вместе с членами Епископской Конференции Святых Кирилла и Мефодия, после которой состоится освящение новой резиденции этой конференции, которая объединяет католических епископов Сербии, Черногории, Македонии и Косово.