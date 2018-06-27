Папа Римский обсудил с Генерал-Губернатором Австралии вопросы миграции и защиты окружающей среды

В понедельник, 25 июня, Папа Римский принял в Ватикане Генерал-Губернатора Австралийского Союза Питера Косгроува.

Как сообщает Радио Ватикана, во время беседы были рассмотрены темы миграции, как на глобальном, так и на региональном уровнях, и климатические изменения.

Упомянуто также о роли Церкви в австралийском обществе и актуальные дебаты относительно защиты несовершеннолетних и уязвимых лиц, подчеркивая усилия в этой сфере всех церковных составных частей.

Шла речь также о социальной ситуации в стране, о вопросах мира и стабильности во всем тихоокеанском регионе и в Азии.