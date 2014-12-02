Папа Франциск откроет секретные архивы Ватикана периода Второй мировой войны

Папа Римский Франциск осудил антисемитизм и сказал, что надеется открыть секретные архивы Ватикана за период Второй мировой войны. Об этом глава Католической Церкви объявил в интервью израильской ежедневной газете Yediot Ahronot.

Папа Римский сказал, что доступ к архивам все еще ограничен из-за стандартной политики, соблюдаемый большинством стран и определяемой в данном случае Латеранским договором 1929 г., который регулирует отношения между Ватиканом и Италией: требуется определенный срок, прежде чем архивы будут открыты для ученых.

Понтифик сказал, что, со своей стороны, вполне удовлетворен тем, что достаточный отрезок времени со Второй мировой войны уже прошел.

«Я не вижу проблемы с открытием архивов, в данный момент мы разбираемся с юридическими и бюрократическими вопросами», - отметил Франциск.

Седмица.Ru